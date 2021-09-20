Geely представила новый электрокроссовер Geometry EX3

Китайские СМИ сообщают, что полное название модели звучит как Geometry EX3 Kung Fu Niu — «кунг-фу бык». Также уточняется, что EX3 — это перелицованный Maple 30X, который построен на базе Geely Vision X3.

Новый автомобиль получил «парящую» крышу, двухцветную окраску, защитный пластиковый обвес, который указывает на «внедорожный» характер модели, и характерную для электрокаров Geometry белую заглушку на месте решетки радиатора. В салоне — большой экран мультимедийной системы, виртуальная панель приборов и отделка из искусственной кожи. В список оснащения входят две подушки безопасности, кондиционер и камера заднего вида.

В движение электрокар приводит установленный на передней оси электромотор мощностью 95 л.с. Его питает батарея емкостью 37,2 киловатт-часа, на одном заряде которой EX3 Kung Fu Niu проезжает 322 км. Максимальная скорость кросс-хэтчбека составляет 120 км/ч. Цены на новинку стартуют с отметки 59 700 юаней, это примерно 670 000 рублей по нынешнему курсу.

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Фото: компания Geely