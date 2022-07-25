Суд оштрафовал «Гемотест» на 60 тыс. рублей за утечку персональных данных

Представители Роскомнадзора по ЦФО в суде сообщили об утечке свыше 300 Гбайт персональной информации клиентов лаборатории.

Весной в даркнете появилась база из более чем 30 млн строк персональных данных клиентов лаборатории «Гемотест», результатов их анализов и другой информации. За весь архив продавец просил $1,5 тыс. Тогда компания начала внутреннее расследование.

Минцифры в начале июля приступило к обсуждению вариантов смягчения законопроекта о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку персональных данных. Так, их размер может быть снижен или штрафа не будет вовсе за первый инцидент.

Сейчас штраф для юрлиц за утечку данных по ст. 13.11 КоАП составляет от 60 тыс. до 100 тыс рублей, при повторном правонарушении — до 500 тыс. рублей. Например, в 2021 году компания Oriflame заплатила 30 тыс. рублей штрафа за утечку данных 1,3 млн клиентов, а «Яндекс.Еду» в этом году оштрафовали на 60 тыс. рублей.

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