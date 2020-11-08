General Motors подтвердил сделку с подозреваемым в мошенничестве Nikola

General Motors (GM) объявил о продолжении переговоров и вероятном партнерстве с компанией-производителем электрогрузовиков Nikola Motor. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на заявление гендиректора GM Мэри Барра.

Также GM установил крайний срок для заключения сделки на 3 декабря текущего года. Ранее компания отложила свое предполагаемое партнерство на $2 млрд из-за обвинений в мошенничестве в сторону Nikola.

«Мы собираемся продолжить поиск способов коммерциализации не только наших топливных элементов, но и платформы аккумуляторов Ultium. Я думаю, что это будет способствовать нашему будущему с нулевым уровнем выбросов», — сказала Барра.

О партнерстве между компаниями стало известно в сентябре этого года. GM объявил о приобретении 11% акций стартапа за $2 млрд. Компании объединились для работы над Nikola Badger — полностью электрическим пикапом на водородных топливных элементах.

Однако через несколько дней один из акционеров стартапа — компания Hindenburg Research — заявил, что у него есть «обширные доказательства» того, что Nikola несколько лет обманывал инвесторов и потребителей. Закрытие сделки было отложено.

Основатель Nikola Тревор Милтон добровольно ушел с поста председателя компании в конце сентября, несмотря на то, что компания отклонила многие претензии Hindenburg. Тем не менее, вскоре после первого объявления о партнерстве акции Nikola упали более чем на 60% от максимальной цены.

Сообщение о возобновлении переговоров между компаниями привело к росту акций Nikola на 11% на торгах в четверг 5 ноября.

Фото на обложке: Lukas Gojda / Shutterstock