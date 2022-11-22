Криптоброкер Genesis предупредил инвесторов о возможном банкротстве — Bloomberg

Криптоброкер Genesis предупредил инвесторов о возможном банкротстве. Это произойдет, если компании не удастся привлечь финансирование. Недостаток ликвидности, с которым столкнулась Genesis, стал следствие краха криптобиржи FTX.
Криптовалютный брокер Genesis вышел к инвесторам с заявлением о возможном банкротстве, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Официально Genesis с заявлением не выступала.
Банкротство Genesis наступит в том случае, если компании не удастся привлечь финансирование для того, чтобы обеспечить средствами свое кредитное подразделение. Genesis в последние дни пыталась привлечь $1 млрд в том числе от криптобиржи Binance, но пока безрезультатно, уточняет агентство.
Недостаток ликвидности, с которым столкнулась Genesis, стал следствием краха одной из крупнейших криптобирж FTX. После выхода скандального расследования CoinDesk инвесторы начали массово выводить средства с FTX.
Саму FTX, а точнее ее сотрудников, после заявления о банкротстве уличили в трате корпоративных денег. По данным Reuters, подразделение биржи FTX Property Holdings Ltd приобрело 15 объектов недвижимости общей стоимостью около $100 млн.
Фото на обложке: Maurice NORBERT /
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