Политики Германии решили пересадить немцев в электромобили к 2030 году

Коалиция либерально-демократических партий Германии представила проект постепенного запрета в стране привычных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Проект, по мнению политиков, должен помочь в разрешении экологического кризиса.
Проект коалиции нескольких партий бундестага Германии предполагает переход страны на электромобили к 2030 году, сообщает Business Insider.
По плану коалиции, на немецкие дороги к этому времени должны выйти 15 млн электромобилей.
Политики расчитывают запретить до конца десятилетия регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, что должно стимулировать спрос на электромобили.
Пока что этот спрос далек от расчетов немецких властей: к 2020 году они рассчитывали увидеть 1 млн электромобилей, однако сейчас их почти в два раза меньше — примерно 570 тыс., то есть 1% от числа всех автомобилей в стране.
Сами идеи проекта повторяют предложения Еврокомиссии оставить к 2035 году на европейских дорогах только признанный экологичным транспорт, а от двигателей внутреннего сгорания отказаться.
Электромобили постепенно набирают популярность во всем мире, в том числе, в России, хотя в нашей стране этот процесс происходит довольно медленно. Кроме того, есть риски, что упадет и без того не самый большой спрос на электромобили.
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Фото: Unsplash.com
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