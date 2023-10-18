Сингапурский стартап Gero привлек $6 млн на поиск новых методов лечения возрастных заболеваний

Сингапурский стартап Gero выходцев из России привлек $6 млн на поиск новых методов лечения возрастных заболеваний. В компанию вложился созданный в июле Melnichek Investments Юрия и Анны Мельничек – это первые инвестиции для инвесткомпании.

Основанный выходцами из России сингапурский биотех-стартап Gero привлек $6 млн инвестиций в раунде А. Компания специализируется на поиске новых методов для лечения хронических и возрастных заболеваний.

Раунд возглавила кипрская инвесткомпания Melnichek Investments, для которой, по данным Crunchbase, это первые инвестиции. Компанию в июле 2023 года основали Юрий и Анна Мельничек.

Gero собирает большие данные (включая клинические истории и геномику) человека и применяет средства машинного обучения и ИИ для выяснения фундаментальных причин старения человека. Команда проекта работает со специалистами в области биологии старения и клинической медицины и сотрудничает с Pfizer.

В августе 2020 года Gero привлек $2,2 млн от венчурного фонда Bulba Ventures Юрия Мельничека. Сам Мельничек тогда вошел в совет директоров стартапа.

Gero в 2015 году основали Петр Федичев, Максим Холин, Игорь Михненко. По данным Crunchbase, с 2019 по 2023 год Gero провел три инвестиционных раунда.

Фото на обложке: Gero