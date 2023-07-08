Новая инвесткомпания Melnichek Investments поддержит стартапы в области ИИ

Технологические визионеры Юрий и Анна Мельничек объявили о создании новой инвесткомпании Melnichek Investments, которая намерена вкладываться в стартапы в области искусственного интеллекта, призванные «изменить мир».

Как пишет Startups Magazine, инвесткомпания будет фокусироваться на ранних раундах финансирования (pre-seed, seed и A) высокотехнологичных ИТ-стартапов в области компьютерного зрения и машинного обучения, поскольку основатель компании Юрий Мельничек уверен, что у ИИ есть реальный потенциал для преобразования отраслей и улучшения жизни людей.

Источником финансирования стартапов станут собственные средства владельца фонда. Размер инвестиций будет зависеть от потенциала стартапа и варьироваться от $200 тыс. до нескольких миллионов.

Помимо финансовой поддержки компания будет оказывать стартапам и консультационную поддержку: предоставлять экспертные знания в бизнес-стратегии, разработке, фандрайзинге и пр.

«Предоставляя как финансовую, так и стратегическую поддержку, мы можем помочь стартапам достичь их целей и реально изменить мир», — считает Юрий Мельничек.

Белорусский IT-предприниматель и венчурный инвестор, основатель Bulba Ventures, Maps.me и AImatter, живущий ныне в Цюрихе, Юрий Мельничек принимал участие во множестве инновационных технологических проектов, включая разработку передовых программных и аппаратных систем для крупнейших международных корпораций.

Анна Мельничек обладает многолетним опытом в структурировании сделок и операционном менеджменте. Она сыграла одну из ключевых ролей в организационной и административной части сделки Vochi – Pinterest на стороне Vochi. Анна также участвовала в сделке AImatter-Google.

Команда Melnichek Investments уверена, что мир стоит на пороге эры превосходства сверхмалых команд, создающих сверхмощные продукты на базе ИИ, что, в свою очередь, меняет парадигмы бизнес-технологий и венчурный рынок в целом.

Компания Melnichek Investments уже сделал первые успешные инвестиции: в Gero Startup — в качестве ведущего инвестора раунда А (проект работает в сфере исследований долголетия и поиска биомаркеров, замедляющих старение), в агротех-стартап OneSoil и Rainbow.ai (приложение предоставляет гиперлокальные прогнозы погоды и уведомляет пользователей об изменениях).

«Мы невероятно гордимся тем, что поддерживаем эти инновационные стартапы и помогаем им полностью раскрыть свой потенциал, — говорит Анна Мельничек. — Мы верим, что искусственный интеллект способен трансформировать отрасли и улучшать жизнь людей, и рады быть частью этой революции».

Melnichek Investments активно ищет новые инвестиционные возможности.

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