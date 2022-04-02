120 компаний под санкциями, ФАС занялся детским питанием, Shell не закупится в РФ: главное для бизнеса 2 апреля

Новые санкции США, предложения мер поддержки различным отраслям от ФАС и Минцифры (ведомство, в частности, предлагает снизить порог дохода в IT для получения льготной ипотеки), вывод контента из YouTube вузами (по настоятельному совету Минобразования) и другие события. RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне украинского конфликта.
Мир
- США вводят санкции в отношении 120 юридических лиц РФ и Белоруссии в связи с событиями на Украине.
- Американцы при этом отложили испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы снизить напряженность с Россией на фоне украинских событий.
- ЕС работает над новыми антироссийскими санкциями, но они не будут касаться энергетического сектора и продумываются так, чтобы их было сложно обойти (еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони).
- Отказ Германии от импорта российского газа критичен для страны, считает президент Федерального союза немецкой промышленности BDI Зигфрид Руссвурм: «Мы говорим о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса» (ZDF).
Россия
- Сбербанк предложил правительству проработать возможности переводить долги уходящих из России компаний с иностранным «недружественным» участием на их национализированные аналоги («Коммерсантъ»).
- Минцифры призвал снизить порог дохода IT-специалистов для получения льготной ипотеки. Ранее речь шла о доходе 200 тыс. рублей в миллионниках и 150 тыс. рублей в регионах, теперь указываются суммы 150 и 100 тыс. рублей соответственно. Планируется также расширить возрастные ограничения с 22-40 до 22-45 лет (глава Минцифры Максут Шадаев).
- Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев считает, что ЦБ РФ нужно срочно легализовать использование цифровых валют для международных расчетов для обхода санкций: «по меньшей мере, стейблкоинов» («РИА Новости»).
- Минобрнауки России попросил вузы до 4 апреля перенести свой контент с YouTube на российские платформы VK.Video и Rutube (ТАСС).
- Институт международных финансов IIF подсчитал, что РФ по итогам 2022 года может получить от экспорта нефти и газа порядка $321 млрд (что на треть больше, чем в 2021 году), но только если эмбарго на российские энергоносители не будет (Bloomberg).
- «Росатом» готов рассчитываться с иностранными заказчиками в рублях, никаких сложностей не ожидается, поскольку уже есть «прекрасный опыт» и «отработанные механизмы» при строительстве Белорусской АЭС (глава госкорпорации Алексей Лихачев).
- Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 21,5 млрд рублей на меры поддержки IT-отрасли в 2022 году.
- Правительству предложили сделать День единения народов России и Белоруссии (который отмечается сегодня, 2 апреля) выходным. Эту идею в ближайшее время обсудят с профсоюзами и кабмином, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Бизнес
- Российские издатели опасаются потерять иностранные новинки из-за требований Центробанка по ограничению размера аванса по валютным договорам.
- Федеральная антимонопольная служба РФ предложила меры по снижению цен на детское питание: обнуление таможенных пошлин на сырье и упаковку, упрощение процедуры ввоза из третьих стран, приостановка введения маркировки детской молочной продукции («Интефракс»).
- Россельхознадзор выявил 259 предприятий с нарушениями при обороте сыра и 256 компаний с нарушениями при обороте сливочного масла – это почти 30% производителей молочной продукции в РФ. При интеграции систем маркировки «Честный знак» и ветеринарной сертификации «Меркурий» выяснилось, что «появились фирмы, которые производят молочные продукты, не закупая ни у кого молоко» (ТАСС).
- Потребуется 3-6 месяцев, чтобы полностью заместить в России импортируемые компоненты для офисной бумаги и создать упаковку, аналогичную «тетрапаку», считает эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы Михаил Чарный («РИА Новости»).
Компании
- Британская компания Shell, вероятно, не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце, так как Соединенное Королевство, в отличие от стран ЕС, ввело санкции против Газпромбанка, об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Блумберг.
- Трафик сети магазинов Hoff, как и предполагали эксперты, растет после ухода IKEA (примерно на 30% в городах, где была шведская компания), но гендиректор сети Максим Гришаков подчеркивает, что это временное явление: «короткая история ажиотажного спроса» («РИА Недвижимость»).
- Крупнейшая компания по производству упаковки Smurfit Kappa Group (Ирландия) заявила об уходе с российского рынка из-за событий на Украине («Интерфакс»).
- Акционерное общество «ГФТ паевые инвестиционные фонды» подало иск к брокеру «Универ Капитал» и Национальному расчетному депозитарию с требованием выплатить номинал еврооблигации $200 тыс. и купон $4,5 тыс. в случае погашения евробондов Минфина. Погашение планировалось на 4 апреля, но 31 марта Национальный клиринговый центр из-за задолженности принудительно реализовал активы брокера, в которых он не разделял собственные ценные бумаги и бумаги истца (РБК).
- Сайт знакомств Badoo прекратил работу в России и Белоруссии.
Фото на обложке: Damir Babacic / Unsplash
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