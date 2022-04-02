Новые санкции США, предложения мер поддержки различным отраслям от ФАС и Минцифры (ведомство, в частности, предлагает снизить порог дохода в IT для получения льготной ипотеки), вывод контента из YouTube вузами (по настоятельному совету Минобразования) и другие события. RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне украинского конфликта.

120 компаний под санкциями, ФАС занялся детским питанием, Shell не закупится в РФ: главное для бизнеса 2 апреля