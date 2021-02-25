Программа Global Pilots начала отбор российских стартапов для вывода на зарубежные рынки

Microsoft, EY и Startupbootcamp объявили о наборе участников в третий поток программы Global Pilots. Она направлена на поддержку российских стартапов в выходе на глобальный рынок. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе Microsoft.
Также участники смогут запустить пилотные проекты с международными клиентами и пройти в крупные акселераторы США и Европы.
В частности, наиболее перспективные стартапы получат доступ к экосистеме Microsoft, EY и Startupbootcamp, а также смогут поучаствовать в программах Microsoft for Startups и Microsoft Co-Sell.
Кроме того, сообщество «ТилТех», частью экосистемы которого является Startupbootcamp Россия, готово вложить в стартапы программы до $500 тысяч.
Фокус набора cделан на решения из сфер устойчивого развития, медицины, корпоративного образования, HR и обеспечения благосостояния сотрудников.
Участие в программе бесплатное.
Основные требования к участникам:
- наличие готового продукта в виде B2B-решения;
- осуществление продаж на локальном рынке.
В программу планируется отобрать до 12 стартапов. Обучение займет 9 недель и начнется в апреле 2021 года. Все мероприятия и обучающие сессии будут проводиться онлайн на платформе Microsoft Teams.
Партнерами программы в рамках третьего набора стали Coca-Cola в России, Fort Ross Ventures и QED.Consulting. Coca-Cola предоставит экспертную оценку в сфере устойчивого развития.
Fort Ross Ventures поможет участникам программы получить доступ к своим корпоративным партнерам и в случае успешного общения – запустить пилоты и заключить долгосрочные контракты. Наиболее перспективные стартапы могут рассчитывать на инвестиции от венчурных фондов под управлением Fort Ross
QED.Consulting проведет глубокую аналитику стартапов и даст рекомендации по масштабированию бизнеса.
Подать заявку на участие в программе можно до 22 марта 2021 года.
По собственным данным организаторов программы, результатами первых двух потоков стали многочисленные коммерческие и пилотные проекты с российскими и международными корпорациями. Также лучшие участники программы прошлых лет осуществили выход на рынки 16 стран и попали в шорт-лист программы Startupbootcamp Scale Osaka в Японии.
Фото: VDB Photos / Shutterstock
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