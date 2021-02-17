Аффилированная с «Глонасс» компания займется интернетом вещей

«Глонасс мобайл» (аффилирована с АО «Глонасс») получила лицензию виртуального сотового оператора MVNO, действующую до 2026 года на всей территории России, сообщают «Ведомости».

Оператору государственной системы экстренного реагирования при авариях в этой компании принадлежит 34%. Источник издания утверждает, что в будущем АО «Глонасс» намерена увеличить свою долю в «Глонасс мобайл» до контрольной.

«Глонасс мобайл» не будет традиционным виртуальным оператором, когда арендуется емкость у одного из сотовых операторов, а затем предоставляются услуги связи и передачи данных через интернет по собственным тарифам.

Компания станет технологическим партнером операторов «при загрузке виртуальных eSIM-профилей на смартфоны или M2M-устройства, оснащенные eSIM-чипами», уточнил ее исполнительный директор Ярослав Свинцов. Получается, источником прибыли «Глонасс мобайл» будут подключения для интернета вещей (IoT).

«Мы планируем зарабатывать на загрузке профилей на конечные устройства абонентов по фиксированной стоимости для оператора, а также готовы обеспечить их безопасное хранение и обработку на своей платформе», — уточнил Свинцов.

Платформа для подключения eSIM-устройств, в том числе работающих в IoT, к сотовым сетям, уже в разработке.

«Наши ожидания по финансовой отдаче проекта пока рано озвучивать, мы находимся в стадии переговоров с потенциальными инвесторами», — добавил Свинцов.