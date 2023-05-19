Gloria Jeans планирует выйти на международные маркетплейсы

Одежный бренд Gloria Jeans намерен выйти на международные маркетплейсы. Продажи планируется начать в 2023 году на площадке Kaspi из Казахстана. Об этом говорится в описании вакансии топ-менеджера направления на портале HeadHunter, заметил «Коммерсантъ».
Будущий сотрудник должен будет заняться анализом потенциала мировых e-commerce-площадок, оценкой рынков, поиском иностранных партнеров, ведением переговоров для получения оптимальных условий и т. д.
Международная экспансия в онлайн-канале дешевле развития офлайн, но часть зарубежных платформ может не устроить российское происхождение бренда.
- В 2022 году бывший топ-менеджер Gap Исмаил Сейс покинул пост генерального директора операционной «дочки» «Глории Джинс». Кресло гендиректора компании заняла Лилия Булатова, которая работала в «Глории Джинс» мерчандайзером.
- «Глории Джинс» принадлежат бренды одежды, обуви и аксессуаров Gloria Jeans и Gee Jay. Чистая прибыль корпорации за 2021 год по РСБУ составила 4,1 млрд рублей.
Фото на обложке: Morumotto /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Дооснащение импортируемых авто за 1 млн рублей, увеличение штрафов за незаконный сбор биометрии: главное 19 мая
- 2 Оптовый обменный пункт валюты, переводы денег с указанием ИНН, косметика для отелей: главное 18 мая
- 3 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
- 4 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
- 5 Налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор»: что необходимо знать
ВОЗМОЖНОСТИ
19 мая 2023
19 мая 2023