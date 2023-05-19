Одежный бренд Gloria Jeans намерен выйти на международные маркетплейсы. Продажи планируется начать в 2023 году на площадке Kaspi из Казахстана. Об этом говорится в описании вакансии топ-менеджера направления на портале HeadHunter, заметил «Коммерсантъ».

Gloria Jeans планирует выйти на международные маркетплейсы