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Gloria Jeans планирует выйти на международные маркетплейсы

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Одежный бренд Gloria Jeans намерен выйти на международные маркетплейсы. Продажи планируется начать в 2023 году на площадке Kaspi из Казахстана. Об этом говорится в описании вакансии топ-менеджера направления на портале HeadHunter, заметил «Коммерсантъ».

Gloria Jeans планирует выйти на международные маркетплейсы

Будущий сотрудник должен будет заняться анализом потенциала мировых e-commerce-площадок, оценкой рынков, поиском иностранных партнеров, ведением переговоров для получения оптимальных условий и т. д.

 Международная экспансия в онлайн-канале дешевле развития офлайн, но часть зарубежных платформ может не устроить российское происхождение бренда.

  • В 2022 году бывший топ-менеджер Gap Исмаил Сейс покинул пост генерального директора операционной «дочки» «Глории Джинс». Кресло гендиректора компании заняла Лилия Булатова, которая работала в «Глории Джинс» мерчандайзером.
  • «Глории Джинс» принадлежат бренды одежды, обуви и аксессуаров Gloria Jeans и Gee Jay. Чистая прибыль корпорации за 2021 год по РСБУ составила 4,1 млрд рублей.

Фото на обложке: Morumotto / Shutterstock

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