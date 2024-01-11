Gmail введет новые требования к массовыми рассылкам почты с февраля

Gmail ужесточит правила массовых почтовых рассылок с февраля. Новые требования коснутся пользователей, которые отправляют более 5 тыс. писем в день. Компания объяснила нововведение желанием сократить количество спама.

С февраля сервис электронной почты Gmail ужесточит правила массовых почтовых рассылок. Об этом сообщил Resend.

Одним из основных нововведений станет обязательное добавление кнопки отказа от рассылки рядом с адресом отправителя. Пользователь должен получить возможность отказаться от подписки в один клик.

Также Gmail начнет требовать от пользователей с рассылками настроенную DMARC (идентификация сообщений, создание отчетов и определение соответствия по доменному имени) и удержание уровня жалоб на показателе не выше 0,3%.

С 1 декабря 2023 года Google удаляет аккаунты, с которых не было активности в течение двух и более лет. Вместе с аккаунтом удаляется содержимое почты и весь внутрисервисный контент.

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