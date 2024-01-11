Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Gmail введет новые требования к массовыми рассылкам почты с февраля

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Gmail ужесточит правила массовых почтовых рассылок с февраля. Новые требования коснутся пользователей, которые отправляют более 5 тыс. писем в день. Компания объяснила нововведение желанием сократить количество спама.

Gmail введет новые требования к массовыми рассылкам почты с февраля

С февраля сервис электронной почты Gmail ужесточит правила массовых почтовых рассылок. Об этом сообщил Resend.

Одним из основных нововведений станет обязательное добавление кнопки отказа от рассылки рядом с адресом отправителя. Пользователь должен получить возможность отказаться от подписки в один клик.

Также Gmail начнет требовать от пользователей с рассылками настроенную DMARC (идентификация сообщений, создание отчетов и определение соответствия по доменному имени) и удержание уровня жалоб на показателе не выше 0,3%.

С 1 декабря 2023 года Google удаляет аккаунты, с которых не было активности в течение двух и более лет. Вместе с аккаунтом удаляется содержимое почты и весь внутрисервисный контент.

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Search Generative Experience: новая эра поиска Google. Как компаниям подготовиться к нововведениям?
  2. 2 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
  3. 3 Как развивалась дискуссия вокруг сознания нейросети Google
  4. 4 Импортозамещение в финтехе: что выбрать бизнесу для управления финансами вместо ушедших ПО
  5. 5 Как платить «налог на Google» после ухода «большой четверки»
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

12 января 2024

S3E

14 января 2024

Технокубок

15 января 2024

Знай наших

Все ВОЗМОЖНОСТИ