Gmail введет новые требования к массовыми рассылкам почты с февраля

Gmail ужесточит правила массовых почтовых рассылок с февраля. Новые требования коснутся пользователей, которые отправляют более 5 тыс. писем в день. Компания объяснила нововведение желанием сократить количество спама.
С февраля сервис электронной почты Gmail ужесточит правила массовых почтовых рассылок. Об этом сообщил Resend.
Одним из основных нововведений станет обязательное добавление кнопки отказа от рассылки рядом с адресом отправителя. Пользователь должен получить возможность отказаться от подписки в один клик.
Также Gmail начнет требовать от пользователей с рассылками настроенную DMARC (идентификация сообщений, создание отчетов и определение соответствия по доменному имени) и удержание уровня жалоб на показателе не выше 0,3%.
С 1 декабря 2023 года Google удаляет аккаунты, с которых не было активности в течение двух и более лет. Вместе с аккаунтом удаляется содержимое почты и весь внутрисервисный контент.
Фото на обложке: Ascannio /
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