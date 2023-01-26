CEO программы Go Global от ФРИИ Гаджимурад Алиев покинул фонд

Генеральный директор программы Go Global «Акселератора ФРИИ» Гаджимурад Алиев сообщил, что январь 2023 года станет последним месяцем работы в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ) после пятилетней работы на эту организацию.

В январе 2018 был первый официальный рабочий месяц во ФРИИ. А январь 2023 — последний официальный месяц здесь. <…> Даже в самых дружных семьях наступает момент, когда стоит покинуть гавань, чтобы развиваться и расти дальше», — сообщил Алиев на своей странице в Facebook*.

По словам Алиева, ему «хочется выйти из помогающей бизнесу роли и окунуться в сам бизнес с головой». На момент публикации материала он не ответил на вопрос RB.RU о дальнейших планах.

Алиев сначала был руководителем акселерационных программ ФРИИ, а в апреле 2019 года запустил направление GoGlobal. Программа помогает технологическим предпринимателям сделать первые продажи и масштабировать свой бизнес на международные рынки.

*Компания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: Со страницы Facebook Гаджимурада Алиева