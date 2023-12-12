Американский хостинг-провайдер GoDaddy уходит из России после ужесточения требований. Компания сообщила, что 31 декабря закроет все учетные записи клиентов в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на уведомление, которое корреспондент издания получил от GoDaddy.
В сообщении компании не уточняются причины приостановки деятельности в РФ. Однако ранее в октябре Роскомнадзор запретил поисковую выдачу сайтов крупнейших иностранных хостинг-провайдеров, в том числе и GoDaddy.com.
Теперь GoDaddy просит начать перенос доменов, управляемых через компанию, к другим регистраторам.
«До 31 декабря 2023 года вы можете начать процедуру переноса затронутых доменов к выбранному вами регистратору, учитывая ограничения на прием доменов со стороны других регистраторов… Что касается других продуктов, то доступ ко всем данным и хранящемуся у нас контенту будет прекращен с 31 декабря 2023 года, и мы не сможем предоставить вам доступ к резервным копиям», — говорится в сообщении.
До этого аналогичное решение приняла компания FastComet, отключив 1 октября доступ к своему сайту из России. Также поступила Hetzner. Компания предупредила клиентов о прекращении действия договора с 31 января 2024 года.
Ранее вступили в силу поправки в российские законы «О связи» и «Об информации». Согласно изменениям, с 1 февраля право на работу в РФ будут иметь только хостинг-провайдеры, вступившие в специальный реестр. Его сформировал Роскомнадзор.
Фото на обложке: Casimiro PT /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
- 2 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
- 3 Как происходит блокировка сайтов: взгляд провайдера
- 4 Цифры дня. 180 тысяч несчастных яблочников
- 5 Бизнес назвал законопроект о штрафах за непродажу валюты слишком строгим
ВОЗМОЖНОСТИ
13 декабря 2023
14 декабря 2023
15 декабря 2023