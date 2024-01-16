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Основатель NBCom Group Андрей Годунов погиб в Мурманской области при сходе лавины — ТАСС

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основатель NBCom Group Андрей Годунов погиб в Хибинах Мурманской области при сходе лавины, сообщили ТАСС в экстренных службах. В NBCom Group входит в том числе iPort, которая является официальным реселлером техники Apple в России.

Основатель NBCom Group Андрей Годунов погиб в Мурманской области при сходе лавины — ТАСС

Петербургские предприниматели Андрей Годунов и Игорь Слонский погибли при сходе лавины в Хибинах Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По данным агентства, бизнесмены катались на снегоходах по горам в составе незарегистрированной в МЧС туристической группы. Трагедия произошла 8 января в районе ущелья Рамзая горного массива Хибины.

Андрей Годунов является основателем NBCom Group. Организация является официальным реселлером техники Apple в России. 

В группу NBCom входят в том числе магазины iPort, Samsung, Xiaomi, Sony Centre. Сеть насчитывает более 50 точек продаж в 12 регионах России.

Фото на обложке: Kekyalyaynen / Shutterstock

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