Основатель NBCom Group Андрей Годунов погиб в Мурманской области при сходе лавины — ТАСС

Основатель NBCom Group Андрей Годунов погиб в Хибинах Мурманской области при сходе лавины, сообщили ТАСС в экстренных службах. В NBCom Group входит в том числе iPort, которая является официальным реселлером техники Apple в России.
Петербургские предприниматели Андрей Годунов и Игорь Слонский погибли при сходе лавины в Хибинах Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
По данным агентства, бизнесмены катались на снегоходах по горам в составе незарегистрированной в МЧС туристической группы. Трагедия произошла 8 января в районе ущелья Рамзая горного массива Хибины.
Андрей Годунов является основателем NBCom Group. Организация является официальным реселлером техники Apple в России.
В группу NBCom входят в том числе магазины iPort, Samsung, Xiaomi, Sony Centre. Сеть насчитывает более 50 точек продаж в 12 регионах России.
Фото на обложке: Kekyalyaynen /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Обороты малого и среднего бизнеса в 2023 году выросли на четверть
- 2 Эксперты выяснили, как стресс влияет на потребительское поведение россиян
- 3 Текила в Подмосковье, законопроект об уголовной ответственности за утечки предложили доработать: главное 16 января
- 4 Дистрибьютор Luding Group начнет выпускать текилу под брендами Don Chiku и La Pavesa
- 5 Бизнес предложил доработать законопроект об уголовной ответственности за утечки
ВОЗМОЖНОСТИ
17 января 2024
18 января 2024
19 января 2024