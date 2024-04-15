Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российский маркетплейс запустил онлайн-продажу золотых слитков

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Маркетплейс «Мегамаркет» запустил в продажу тираж золотых слитков 999 пробы, они созданы вручную. Об этом RB.RU сообщил представитель компании. 

Российский маркетплейс запустил онлайн-продажу золотых слитков

Всего продается 160 экземпляров желтого золота весом 5, 10 и 15 грамм.

Уникальность изделий заключается в концентрации чистого металла: так, в слитке весом 1 кг содержится 999,9 грамма чистого драгоценного металла. Для сравнения, в большинстве ювелирных изделий используется золото 585 и 750 пробы. 

Коллекция будет доступна в разделе «Ювелирные изделия — Сувениры». Чтобы совершить покупку, необходимо оформить заказ с указанием удобного адреса и способа получения. Забрать товар можно из пункта выдачи или воспользоваться курьерской доставкой.

 

Возврат возможен в течение 7 дней при условии сохранности бирки, пломбы и упаковки.

В маркетплейсе объяснили запуск продаж золотых слитков решением «выйти за рамки привычной сувенирной продукции и предложить покупателям что-то новое».

RB.RU рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

В феврале 2024 года онлайн-продажи золотых слитков весом от 10 грамм запустил «Тинькофф».

Фото: «Мегамаркет»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Торговля с Индией: как наладить поставки в 2024 году
  2. 2 Тренд на эффективные коммуникации в логистике: почему важно держать клиента в курсе доставки
  3. 3 В 2024 году объемы белой доставки из Китая превысят карго: цифровой рубль, «Честный знак» и еще пять предпосылок
  4. 4 Топливный кризис — как работать? Опыт транспортной компании
  5. 5 Высокая конкуренция, низкий чек. Что будет с рынком доставки во второй половине 2023 года

ВОЗМОЖНОСТИ

15 апреля 2024

Студенческий стартап

15 апреля 2024

Искусный интеллект 2024

15 апреля 2024

Россия.Горизонты

Все ВОЗМОЖНОСТИ