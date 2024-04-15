Российский маркетплейс запустил онлайн-продажу золотых слитков

Маркетплейс «Мегамаркет» запустил в продажу тираж золотых слитков 999 пробы, они созданы вручную. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
Всего продается 160 экземпляров желтого золота весом 5, 10 и 15 грамм.
Уникальность изделий заключается в концентрации чистого металла: так, в слитке весом 1 кг содержится 999,9 грамма чистого драгоценного металла. Для сравнения, в большинстве ювелирных изделий используется золото 585 и 750 пробы.
Коллекция будет доступна в разделе «Ювелирные изделия — Сувениры». Чтобы совершить покупку, необходимо оформить заказ с указанием удобного адреса и способа получения. Забрать товар можно из пункта выдачи или воспользоваться курьерской доставкой.
Возврат возможен в течение 7 дней при условии сохранности бирки, пломбы и упаковки.
В маркетплейсе объяснили запуск продаж золотых слитков решением «выйти за рамки привычной сувенирной продукции и предложить покупателям что-то новое».
В феврале 2024 года онлайн-продажи золотых слитков весом от 10 грамм запустил «Тинькофф».
Фото: «Мегамаркет»
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