Запасы золота в российских банках сократились на 20%

Российские банки за февраль-март сократили запасы золота на 20%, или 11,4 т. На 1 апреля остатки на счетах, на которых отражаются подобные активы, составили 227,3 млрд рублей — это минимум с августа 2019 года.
За эти два месяца объем вложений в драгметаллы уменьшился на 20,2 млрд рублей, или 17,2%, но в пересчете на физическое золото запасы снизились гораздо заметнее, сообщил РБК.
На резкое снижение запасов повлияла активизация экспортных операций и сезонность. По словам представителя «Совкомбанка», в феврале еще можно было свободно вывозить металл за рубеж и продавать остатки, но в марте сбыта золота за границу уже не было.
Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков добавил, что большая часть российского золота добывается в регионах с довольно суровым климатом, где добыча зимой приостанавливается, поэтому к весне запасы сырья и готовой продукции были на исходе.
В начале марта Сбербанк сообщил о росте спроса на золото и палладий на 300%. О том, каким способом можно вложиться в золото и насколько выгодными могут быть эти вложения, RB спросили у экспертов.
Центральный банк в начале апреля изменил порядок покупки золота у банков после существенного укрепления рубля. Ранее регулятор скупал золото по фиксированной цене в 5 тыс. рублей за один грамм, теперь же цена будет договорная, потому что по текущему курсу золото стоит дешевле.
Фото на обложке: thisdesign /
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