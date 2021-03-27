Goldman Sachs рекомендовал Россию для инвестиций

Эксперты инвестбанка Рон Грей и Цезарь Маасри сочли акции российских и южноамериканских компаний привлекательными. Они отметили тот факт, что темпы вакцинации в мире увеличиваются, а следствием этого может стать ускорение экономического роста. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы по-прежнему настроены оптимистично в отношении глобального роста (и его влияния на цены на сырьевые товары), поскольку распространение вакцин расширяется, и рекомендуем инвесторам использовать эту возможность и вновь участвовать в торгах проциклическими акциями. Местные индексы акций в Южной Африке и России — хорошие кандидаты», — отметили специалисты.

Аналитики также считают, что относительно высокая доля на рынке сырьевых компаний в индексе Московской биржи и южноафриканском индексе JSE Top 40 значит, что они с большой вероятностью выиграют от восстановления цен на сырье. Специалисты заявили, что еще есть риски обострения геополитической напряженности между Россией и США, а также ситуации с пандемией COVID-19. При этом, по их мнению, глобальное открытие экономик поспособствует укреплению рынка.