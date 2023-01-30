Goldman Sachs распродал российские активы местному менеджменту с дисконтом — РБК

По данным одного из собеседников издания, портфель приобрели управляющий директор Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Максим Климов и управляющий директор Goldman Sachs в России Антон Шрейдер.

«Сделка могла быть денежной, но с большим дисконтом. После начала военной операции на Украине Goldman Sachs готов был выйти из российских активов, не считаясь с убытками», — поясняет источник.

По его словам, до начала боевых действий на территории Украины банк был более активным участником на рынке РФ, чем Baring Vostok — фонд, инвестирующий в промышленность, включая, нефть и газ.

Как правило, Goldman Sachs вкладывал собственные средства, в числе его основных активов — доли в HeadHunter Group PLC, IXcellerate Limited, а также в Cian PLC.

Согласно материалам, которые HeadHunter направила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), в числе акционеров компании новый участник — Broomfield International Limited. По состоянию на 18 января эта организация владела 2,9% HeadHunter. На момент публикации структуры в числе акционеров уже не было, а доля Goldman Sachs в компании сократилась с 8,7 до 5,9%.

В декабре прошлого года, пишет издание, Broomfield International Limited приобрела 9,4% акций Cian. В материалах, которые HeadHunter подала SEC, указано, что Broomfield International Limited зарегистрирована Сейшелах летом прошлого года.

Антон Шрейдер и Максим Климов в ноябре зарегистрировали в ОАЭ организацию с похожим названием — Broomfield Proprietary Investments Ltd. При этом предприниматели несколько раз покидали совет директоров зарегистрированной в Великобритании IXcellerate Limited. На начало прошлого года 51% компании владел банк Goldman Sachs.

Как рассказали изданию источники, осенью среди сотрудников IXcellerate начались разговоры, что российские физлица стали владельцами организации.

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