Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Goldman Sachs распродал российские активы местному менеджменту с дисконтом — РБК

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российские активы крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs выкупили местные топ-менеджеры организации, рассказали РБК источники на рынке инвестиций.

Goldman Sachs распродал российские активы местному менеджменту с дисконтом — РБК

По данным одного из собеседников издания, портфель приобрели управляющий директор Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Максим Климов и управляющий директор Goldman Sachs в России Антон Шрейдер.

«Сделка могла быть денежной, но с большим дисконтом. После начала военной операции на Украине Goldman Sachs готов был выйти из российских активов, не считаясь с убытками», — поясняет источник.

По его словам, до начала боевых действий на территории Украины банк был более активным участником на рынке РФ, чем Baring Vostok — фонд, инвестирующий в промышленность, включая, нефть и газ.

Как правило, Goldman Sachs вкладывал собственные средства, в числе его основных активов — доли в HeadHunter Group PLC, IXcellerate Limited, а также в Cian PLC.

Согласно материалам, которые HeadHunter направила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), в числе акционеров компании новый участник — Broomfield International Limited. По состоянию на 18 января эта организация владела 2,9% HeadHunter. На момент публикации структуры в числе акционеров уже не было, а доля Goldman Sachs в компании сократилась с 8,7 до 5,9%.

В декабре прошлого года, пишет издание, Broomfield International Limited приобрела 9,4% акций Cian. В материалах, которые HeadHunter подала SEC, указано, что Broomfield International Limited зарегистрирована Сейшелах летом прошлого года.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Антон Шрейдер и Максим Климов в ноябре зарегистрировали в ОАЭ организацию с похожим названием — Broomfield Proprietary Investments Ltd. При этом предприниматели несколько раз покидали совет директоров зарегистрированной в Великобритании IXcellerate Limited. На начало прошлого года 51% компании владел банк Goldman Sachs.
Как рассказали изданию источники, осенью среди сотрудников IXcellerate начались разговоры, что российские физлица стали владельцами организации.

Фото на обложке: Burdun Iliya / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 FT: Набиуллина добивается рассекречивания части данных о российской экономике
  2. 2 Как санкции повлияют на российский рекламный бизнес: где искать пространство для новых возможностей
  3. 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  4. 4 Среднегодовой курс рубля, АФК «Система» обзавелась дистрибьютором: главное 30 января
  5. 5 Акции Tesla растут второй день на фоне новостей о встрече Маска с командой Байдена
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 января 2023

Гранты на пилотное тестирование инновационных решений

31 января 2023

Young Leader Award 2023

31 января 2023

Food Up

Все ВОЗМОЖНОСТИ