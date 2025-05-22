Головная структура «Т-Банка» получила контроль в компании, владеющей 64% банка «Точка»

«Получили контроль (50,01%) над "Каталитик Пипл" — совместном предприятии с ХК "Интеррос", основная инвестиция в который была осуществлена в рамках сделки с Росбанком в прошлом году. Среди активов "Каталитика" — 64% "Точки", одного из крупнейших цифровых сервисов страны для предпринимателей», — говорится в сообщении «Т-Технологий». Акционерами банка «Точка» также выступают VK и 1С.

Компания довела долю в «Каталитик Пипл» до 50,01% во втором квартале 2025 года, следует из ее отчетности.

По информации «Т-Технологий», «Точка» продолжит развиваться как самостоятельный бизнес, будут совместные проекты с другими компаниями группы в области обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса.

На базе «Каталитик пипл» создано совместное предприятие, в котором 50,01% находится у «Т-Технологий» и 49,99% — у «Интерроса» миллиардера Владимира Потанина. Основным акционером «Т-Технологий» также является «Интеррос» Владимира Потанина.

Как пояснил финансовый директор «Т-Технологий» Илья Писемский на конференц-звонке, компания не планируют консолидировать сервис для предпринимателей «Точка», вопрос слияния не будет рассматриваться в ближайшие годы.

По словам Писемского, «Т-Технологии» в этой сделке видят синергетический эффект через предоставление сервисов. «Какие-то, может быть, другие совместные будут у нас коллаборации. В общем, ребята там очень креативные, будет видно, но это не вопрос слияния в ближайшие годы», — подчеркнул финдиректор «Т-Технологий», назвав бизнес «Точки» — «великолепным» (цитата по "Интерфаксу"). Писемский не исключил в дальнейшем новых M&A сделок в рамках участия в «Каталитик пипл» в технологическом секторе России.

В середине мая уставный капитал компании "Каталитик пипл" увеличился с 2,9 млн рублей сразу до 149,9 млрд рублей, следует из данных ЕГРЮЛ. По словам топ-менеджера, в капитал «Каталитика» внесены уже имеющиеся инвестиции, а также привлеченное финансирование под возможные инновационные и высокотехнологичные проекты.

В июле 2023 года стало известно, что в концорциум инвесторов, которые консолидируют 100% акций компании «Точка» и всех ее «дочек», войдет «Интеррос». Сообщалось также, что банк «Траст» продаст 90% «Точки» за 41,5 млрд рублей.

«Точка» — это цифровой банк, который предоставляет малому и среднему бизнесу финансовые и нефинансовые сервисы. В январе 2023 года Банк России выдал компании универсальную банковскую лицензию.

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