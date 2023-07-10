Банк «Траст» продаст 90% «Точки» за 41,5 млрд рублей

Финансовую компанию выкупит ее менеджмент и консорциум инвесторов с участием «Интерроса», они консолидируют 100%.

«Траст» выставил на открытые торги 90,01% акций АО «Точка» в апреле 2023 года, начальная цена составляла 22,7 млрд рублей. Таким образом, 100% «Точки» оценивались в 25,2 млрд рублей.

На покупку банка «Точка» претендовали семь компаний, сообщалось, что цена в ходе торгов может вырасти до 30-35 млрд рублей. Среди претендентов назывались «Росбанк», «Альфа-банк», «Тинькофф», «Яндекс», «Уралсиб», Qiwi и «Совкомбанк».

«Точка» — это цифровой банк, который предоставляет малому и среднему бизнесу финансовые и нефинансовые сервисы. В январе Банк России выдал компании универсальную банковскую лицензию. Чистая прибыль «Точки» по РСБУ в 2022 году достигла 6,2 млрд рублей, увеличившись в 2,2 раза к 2021 году.

В марте миноритариями «Точки» стали владельцы S7 Group. Тогда же сообщалось, что устав банка предусматривает приоритетное право миноритария консолидировать 100% банка.

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