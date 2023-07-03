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«Росбанк» заинтересовался покупкой финтех-компании «Точка»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На покупку банка «Точка» претендует семь компаний, среди них — «Росбанк». Цена в ходе торгов может вырасти до 30-35 млрд рублей. Аукцион планируется провести 10 июля 2023 года, пишет «Коммерсантъ».

«Росбанк» заинтересовался покупкой финтех-компании «Точка»

Пару месяцев назад среди потенциальных покупателей называли «Альфа-банк», «Тинькофф», «Яндекс», «Уралсиб», Qiwi и «Совкомбанк». В «Яндексе» заявили, что не участвуют в торгах. «Совкомбанк» и Qiwi, по данным собеседников, отказались от планов на приобретение.

  • «Точка» — это цифровой банк, который предоставляет малому и среднему бизнесу финансовые и нефинансовые сервисы. В январе Банк России выдал компании универсальную банковскую лицензию. Чистая прибыль «Точки» по РСБУ в 2022 году достигла 6,2 млрд рублей, увеличившись в 2,2 раза к 2021 году.
  • В марте миноритариями «Точки» стали владельцы S7 Group. Тогда же сообщалось, что устав банка предусматривает приоритетное право миноритария консолидировать 100% банка. В апреле банк «Траст» выставил на открытые торги 90,01% акций АО «Точка», начальная цена составляет 22,7 млрд рублей. 

Фото на обложке: Unsplash

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