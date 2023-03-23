Владельцы S7 Group стали миноритариями банка «Точка»

Владельцы S7 Group — семья Филёвых — стали миноритариями банка «Точка»: они получили 9,9%, которые ранее принадлежали основателям компании. Устав банка предусматривает приоритетное право миноритария консолидировать 100% банка, а Филёвы могут воспользоваться этой возможностью.
Контролирующий 90% акций банк «Траст» готовится продать «Точку» в 2023 году, узнал «Коммерсантъ».
На основную долю претендуют как минимум шесть компаний, среди которых «Альфа-банк», «Тинькофф банк», «Совкомбанк», «Уралсиб», «Киви» и «Яндекс». Однако семья Филёвых теоретически сможет получить «Точку» по установленной на торгах цене в обход конкурентов.
По словам источиков издания, торги планируется провести в апреле-мае, стартовую цену пакета установят исходя из оценки 25 млрд рублей за 100% «Точки».
Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский оценил 10% банка в 2-2,3 млрд рублей, исходя из цены 20,9 млрд рублей за 90% акций плюс одна бумага на момент продажи «Точки» год назад.
Фото на обложке: fizkes /
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