VK купила 25% банка «Точка» за 11,6 млрд рублей

VK купила 25% акций банка «Точка» в четвертом квартале 2023 года за 11,6 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете компании. Также в число инвесторов банка вошла 1С, однако ее доля не раскрывается.

«Компании VK и 1C присоединились к консорциуму инвесторов, который ранее совместно с менеджментом выкупил 100% акций АО "Точка". Ни один из акционеров "Точки" не имеет контрольного пакета. Операционный контроль сохраняется у команды топ-менеджеров», — сообщила пресс-служба «Точки». В банке также добавили, что формирование целевой структуры АО «Точка» завершено.

Из отчета VK следует, что группа вместе с 1C вошла в число инвесторов, которые стали владельцами банка ранее. VK еще в июле 2023 года сообщила, что ей поступило предложение о покупке доли в «Точке». Размер доли холдинг тогда не раскрыл.

В июле 2023 года стало известно, что в концорциум инвесторов, которые консолидируют 100% акций компании «Точка» и всех ее «дочек», войдет «Интеррос». Сообщалось также, что банк «Траст» продаст 90% «Точки» за 41,5 млрд рублей.

«Точка» — это цифровой банк, который предоставляет малому и среднему бизнесу финансовые и нефинансовые сервисы. В январе 2023 года Банк России выдал компании универсальную банковскую лицензию.

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