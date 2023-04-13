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Банк «Точка» выставлен на торги

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банк «Траст» выставил на открытые торги 90,01% акций АО «Точка», начальная цена составляет 22,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение «Траста».

Банк «Точка» выставлен на торги

Исходя из начальной цены лота 100% «Точки» оцениваются в 25,2 млрд рублей.

Сами торги пройдут на повышение на электронной торговой площадке «Фабрикант» 26 июня. Заявки принимаются до 17 июня.

«Точка» — это цифровой банк, который предоставляет малому и среднему бизнесу финансовые и нефинансовые сервисы. В январе Банк России выдал компании универсальную банковскую лицензию. Чистая прибыль «Точки» по РСБУ в 2022 году достигла 6,2 млрд рублей, увеличившись в 2,2 раза к 2021 году.

В марте миноритариями «Точки» стали владельцы S7 Group. Тогда же сообщалось, что устав банка предусматривает приоритетное право миноритария консолидировать 100% банка.

Между тем газета «Коммерсантъ» сообщала, что на основную долю претендуют как минимум шесть компаний, среди которых «Альфа-банк», «Тинькофф банк», «Совкомбанк», «Уралсиб», «Киви» и «Яндекс».

Фото на обложке: Unsplash

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