Банк «Точка» выставлен на торги

Банк «Траст» выставил на открытые торги 90,01% акций АО «Точка», начальная цена составляет 22,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение «Траста».
Исходя из начальной цены лота 100% «Точки» оцениваются в 25,2 млрд рублей.
Сами торги пройдут на повышение на электронной торговой площадке «Фабрикант» 26 июня. Заявки принимаются до 17 июня.
«Точка» — это цифровой банк, который предоставляет малому и среднему бизнесу финансовые и нефинансовые сервисы. В январе Банк России выдал компании универсальную банковскую лицензию. Чистая прибыль «Точки» по РСБУ в 2022 году достигла 6,2 млрд рублей, увеличившись в 2,2 раза к 2021 году.
В марте миноритариями «Точки» стали владельцы S7 Group. Тогда же сообщалось, что устав банка предусматривает приоритетное право миноритария консолидировать 100% банка.
Между тем газета «Коммерсантъ» сообщала, что на основную долю претендуют как минимум шесть компаний, среди которых «Альфа-банк», «Тинькофф банк», «Совкомбанк», «Уралсиб», «Киви» и «Яндекс».
Фото на обложке: Unsplash
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