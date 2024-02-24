Минюст США опубликовал аргументы Google в антимонопольном споре

Министерство юстиции США опубликовало материалы судебного процесса по антимонопольному делу в отношении Google. IT-гигант приводит аргумент, что власти хотят наказать его за успех.

Согласно материалам процесса, Google утверждал, что его положение ведущей поисковой системы в мире является результатом «непрекращающейся напряженной работы», и обвинительный приговор будет противоречить антимонопольному законодательству США.

«Наказание успешной компании, которая превзошла своих конкурентов в области инноваций в интересах потребителей, вредит конкуренции, а не наоборот», — говорится в документе.

Представитель компании заявил, что цель властей — поддержка конкурентов «в надежде, что это даст им больше стимулов и возможностей улучшить качество поиска, несмотря на продолжительные неудачные попытки достичь такого успеха».

Министерство юстиции, в свою очередь, приводит аргумент, что Google тратит «миллиарды долларов в год» тратит на подавление конкуренции на рынке вместо того, чтобы инвестировать в развитие своей поисковой системы и поисковой рекламы.

Минюст, поддерживаемый коалицией штатов, обвиняет Google в использовании эксклюзивных соглашений, которые, по мнению ведомства, ограничивают конкуренцию на рынке. В качестве свидетелей в том числе выступают владельцы других поисковых систем — Microsoft и DuckDuckGo.

Еще осенью прошлого года свидетель Google во время дачи показаний проговорился, что сервис отдает 36% доходов от поисковой рекламы в Safari, чтобы оставаться основным по умолчанию в браузере компании из Купертино.

Заключительные аргументы сторон по данному делу ожидаются в мае 2024 года, после чего Google предстоит защищаться уже в другом процессе, связанном со злоупотреблением доминирующим положением на рынке рекламных технологий.

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