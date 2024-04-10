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Апелляция оставила без изменений штраф Google на 4,6 млрд рублей

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Суд апелляционной инстанции оставил постановление Таганского районного суда Москвы о назначении оборотного штрафа корпорации Google в размере 4,6 млрд рублей без изменений.

Апелляция оставила без изменений штраф Google на 4,6 млрд рублей

«Московский городской суд оставил постановление Таганского районного суда города Москвы о назначении административного наказания в виде административного штрафа в отношении Google LLC-Google LLC в размере 4 611 738 636 рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — говорится в сообщении официального телеграм-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Google получила штраф в декабре 2023 года, поводом стал повторный отказ удалить запрещенную в России информацию. 

Впервые суд назначил Google оборотный штраф на сумму 7,2 млрд рублей в декабре 2021 года, поводом также стало неудаление запрещенной в России информации. Летом 2022 года компания получила второй оборотный штраф в размере 21,077 млрд рублей.

В октябре Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google.

Фото на обложке: Unsplash

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