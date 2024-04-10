Апелляция оставила без изменений штраф Google на 4,6 млрд рублей

Суд апелляционной инстанции оставил постановление Таганского районного суда Москвы о назначении оборотного штрафа корпорации Google в размере 4,6 млрд рублей без изменений.
«Московский городской суд оставил постановление Таганского районного суда города Москвы о назначении административного наказания в виде административного штрафа в отношении Google LLC-Google LLC в размере 4 611 738 636 рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — говорится в сообщении официального телеграм-канала судов общей юрисдикции Москвы.
Google получила штраф в декабре 2023 года, поводом стал повторный отказ удалить запрещенную в России информацию.
Впервые суд назначил Google оборотный штраф на сумму 7,2 млрд рублей в декабре 2021 года, поводом также стало неудаление запрещенной в России информации. Летом 2022 года компания получила второй оборотный штраф в размере 21,077 млрд рублей.
В октябре Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как загрузить приложения, которых нет в сторах
- 2 Как использовать ИИ: 9 советов от руководителей известных компаний
- 3 Тренды геосервисов 2024: «умная» навигация, ИИ-симуляция маршрута и «соцсети» на картах
- 4 Search Generative Experience: новая эра поиска Google. Как компаниям подготовиться к нововведениям?
- 5 Нейросети в помощь грибникам
ВОЗМОЖНОСТИ
11 апреля 2024
11 апреля 2024
12 апреля 2024