Суд в Москве арестовал активы «дочки» Google на 500 млн рублей

Активы российской «дочки» Google на 500 млн рублей арестовали по решению московского арбитражного суда. Исковое заявление об этом подавала телекомпания «НТВ» из-за блокировки своего канала на YouTube.
Об аресте имущества Google в России пишет «РАПСИ» со ссылкой на определение суда.
Под арестом оказались активы Google на сумму 500 млн рублей – счета, движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО «Гугл».
С исковым заявлением в арбитражный суд Москвы к Google обратилась телекомпания «НТВ». Видеохостинг YouTube, которым владеет корпорация, ранее заблокировал каналы телекомпании. Сообщалось, что доступ прекратили к каналам «НТВ» более чем в 70 странах.
«НТВ» подала исковое заявление не только к ООО «Гугл», но и к Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США).
Ранее арбитражный суд Москвы арестовал 500 млн рублей, принадлежащих Google, по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение», которое входит в медиахолдинг «Газпром-медиа». Компания подала иск после того, как YouTube заблокировал канал телеканала «ТНТ».
Фото на обложке: Serhii Yevdokymov /
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