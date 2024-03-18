Российская «дочка» Google приступила к взысканию долгов

Признанная банкротом российская структура Google подала иск к рекламному агентству MGСom, сумма требований — 3 млрд рублей, следует из картотеки Арбитражных дел.
Суть претензий и другие детали дела пока не раскрываются. MGCom представляет собой digital-агентство полного цикла. Компания получила 15,9 млрд рублей выручки и 913,8 млн рублей чистой прибыли по итогам 2022 года.
Ранее в этом месяце «Гугл» уже подавала иски к двум юрлицам — ООО «Прайс Экспресс» и «ОМД Новус» на 15 млн рублей.
Российская «дочка» Google признана банкротом по решению Арбитражного суда Москвы в октябре 2023 года. Долг компании составляет 53,6 млрд рублей.
Как пояснил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский изданию РБК, иски «Гугл» не имеют отношения к материнской компании.
Деньги, которые компания сейчас взыскивает, взымаются не в интересах учредителя, а в интересах кредиторов банкрота. Любое банкротство, как правило, влечет ряд исков по оспариванию сделок, которые были завершены до решения о банкротстве.
Ранее в прошлом месяце «2ГИС» подал второй иск к Google и ее дочерней компании в России.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Google выкупил домен AI.com для своей нейросети
- 2 Эксперимент: можно ли полностью отказаться от сервисов Google и других цифровых гигантов
- 3 Тренды геосервисов 2024: «умная» навигация, ИИ-симуляция маршрута и «соцсети» на картах
- 4 Search Generative Experience: новая эра поиска Google. Как компаниям подготовиться к нововведениям?
- 5 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
ВОЗМОЖНОСТИ
18 марта 2024
18 марта 2024
18 марта 2024