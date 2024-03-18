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Российская «дочка» Google приступила к взысканию долгов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Признанная банкротом российская структура Google подала иск к рекламному агентству MGСom, сумма требований — 3 млрд рублей, следует из картотеки Арбитражных дел.

Российская «дочка» Google приступила к взысканию долгов

Суть претензий и другие детали дела пока не раскрываются. MGCom представляет собой digital-агентство полного цикла. Компания получила 15,9 млрд рублей выручки и 913,8 млн рублей чистой прибыли по итогам 2022 года.

Ранее в этом месяце «Гугл» уже подавала иски к двум юрлицам — ООО «Прайс Экспресс» и «ОМД Новус» на 15 млн рублей.

Российская «дочка» Google признана банкротом по решению Арбитражного суда Москвы в октябре 2023 года. Долг компании составляет 53,6 млрд рублей.

Как пояснил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский изданию РБК, иски «Гугл» не имеют отношения к материнской компании.

Деньги, которые компания сейчас взыскивает, взымаются не в интересах учредителя, а в интересах кредиторов банкрота. Любое банкротство, как правило, влечет ряд исков по оспариванию сделок, которые были завершены до решения о банкротстве.

Ранее в прошлом месяце «2ГИС» подал второй иск к Google и ее дочерней компании в России. 

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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