Google оштрафовали на 2 млрд рублей из-за «непрозрачных» правил блокировки аккаунтов на YouTube

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Google на 2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.

Компания обязана оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

В апреле 2021 года ФАС возбудила уголовное дело в отношении Google из-за жалобы общественной организации на то, что IT-гигант «внезапно блокирует, удаляет аккаунты и контент пользователей на видеохостинге Youtube».

По мнению ведомства, Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга Youtube.

Жалобу на Google подала региональная общественная организация «Центр интернет-технологий». На их официальном сайте указано, что они «объединяют активных интернет-пользователей России» и «содействуют развитию и распространению интернет-технологий в интересах граждан России».

Прошлой зимой Google оборотный штраф на сумму 7,2 млрд рублей в декабре 2021 года. Это стало первым случаем, когда российский суд наложил наказание в виде оборотного штрафа на IT-компани.

В июле этого года суд наложил на Google второй оборотный штраф на 21,077 млрд рублей — компания отказалась удалить запрещенный контент.

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