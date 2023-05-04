Google начал присваивать галочки верификации компаниям в сервисе Gmail

Компания Google начала присваивать синие галочки верификации компаниям и организациям в почтовом сервисе Gmail. Это позволит пользователям отделять письма, отправленные недостоверными источниками.

Выдача таких значков основана на функции Brand Indicators for Message Identification (BIMI), которую компания представила в 2021 году. Тогда это позволяло организациям добавлять свои логотипы к письмам. Теперь компаниям, которые внедрили BIMI, синие галочки присвоят автоматически.

Так, если навести курсор на метку, всплывает информация о подтверждении отправителем владения доменом и логотипом.

В Google считают нововведение целесообразным, поскольку теперь пользователи смогут эффективнее выявлять спам.

Галочки вводятся не только в учетных записях Workspace, но и личных аккаунтах Google. 3 мая у первых пользователей уже появились значки.

Ранее Twitter начал массово удалять синие значки верификации пользователей, которые не оплатили подписку Twitter Blue. А владелец соцсети Илон Маск заявил, что способ получения этих значков был «коррумпированным». При этом именно Маск, возглавив Twitter, решил начать торговать метками верификации.

Фото в тексте: googleblog.com

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