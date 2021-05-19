Google представил Android 12

Самые масштабные изменения коснутся дизайна интерфейса, заявили представители Google на ежегодной конференции для разработчиков.

«Android 12 включает в себя самое большое изменение дизайна в истории Android. Мы переосмыслили весь наш предыдущий опыт, от цветов до форм, света и движения. В результате Android 12 стал более выразительным, динамичным и индивидуальным, чем когда-либо прежде», — отметили в Google.

Пользователи Android 12 смогут полностью персонализировать свой телефон с помощью настраиваемой цветовой палитры и обновлённых виджетов. При этом система сможет сама настроить палитру с учётом сочетаемости цветов.

Также в Google сообщили об оптимизации работы ОС: по словам корпорации, устройства на Android 12 смогут работать быстрее и дольше. Этого удалось достичь за счёт сокращения времени работы ЦП с основными службами системы на 22%, также на 15% было уменьшено время использования системным сервером «больших» ядер.

Ещё одно нововведение — отдельная панель, содержащая параметры разрешений для приложений. Также с её помощью можно будет узнать, какое приложение использует определённые функции смартфона в настоящий момент.

Бета-версия Android 12 уже доступна на ряде смартфонов, среди них Google Pixel 3, 4, 5, Asus Zenfone 8, Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi11I, Mi 11X Pro и другие, сообщает The Verge.

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