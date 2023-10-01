Вице-президент Google сравнил поисковую рекламу с незаконным бизнесом

Вице-президент Google по финансам Майкл Росзак в 2017 году назвал бизнес компании на поисковой рекламе «одной из величайших бизнес-моделей». По мнению топ-менеджера, он игнорирует законы экономики.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заметки, которые Росзак делал для тренинга по коммуникациям, который Google проводил в июле 2017 года.

«Поисковая реклама — одна из величайших бизнес-моделей, когда-либо созданных в мире», — написал тогда вице-президент корпорации. По его словам, есть только «нелегальный бизнес (сигареты или наркотики), который может конкурировать с этой экономикой».

Росзак считает, что бизнес Google фактически может «игнорировать один из фундаментальных законов экономики» — закон спроса и предложения. Модель позволила корпорации «игнорировать сторону спроса в уравнении (пользователей и запросы) и сосредоточиться только на стороне предложения рекламодателей».

«Мы, по сути, можем разорвать учебники экономики пополам», — говорится в заметках топ-менеджера.

Записи вице-президента компании использовались в антимонопольном деле министерства юстиции США против Google и были опубликованы на этой неделе после того, как окружной судья дал разрешение на публикацию в интернете вещественных доказательств по делу.

Росзак сказал, что делал заметки для курса по коммуникациям, но не уточнил, использовал ли он эти тезисы в презентациях. Топ-менеджер добавил, что весь этот документ «полон гипербол и преувеличений» и никогда не отправлялся никому в Google.

Юристы компании были против использования этих записей в суде, поскольку они не являются официальными документами.

«Он косплеил Гордона Гекко», — сообщил юрист Google Эдвард Беннетт, имея в виду персонажа из фильма «Уолл-Стрит».