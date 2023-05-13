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Сооснователи Google стали богаче на $18 млрд после успешной конференции компании

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Одним из итогов конференции Google I/O 2023, на которой IT-гигант представил обновленную поисковую систему, стал рост состояния сооснователей компании. За эту неделю Ларри Пейдж и Сергей Брин стали богаче на $18 млрд.

Сооснователи Google стали богаче на $18 млрд после успешной конференции компании

Согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg, за текущую неделю состояние Пейджа выросло на $9,4 млрд и составило $106,9 млрд. Сергей Брин прибавил $8,9 млрд к своему капиталу, который теперь равняется $102,1 млрд. Это самый большой прирост их состояний с февраля 2021 года, подчеркивает агентство.

10 мая состоялась ежегодная конференция Google I/O. На ней компания, подтвердив инсайды журналистов, рассказала о планах сделать свой поисковик более «разговорным», а также открыть доступ для всех пользователей к голосовому ассистенту на основе искусственного интеллекта.

Большая часть конференции была посвящена разработкам в области ИИ. В ходе слово «AI» произнесли 146 раз, а акции Alphabet, материнской компании Google, с 10 мая подорожали почти на 9%.

Фото: rafapress / Shutterstock

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