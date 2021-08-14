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Суд признал Google виновной в нарушении пяти патентов на умные колонки Sonos

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд признал Google виновной в нарушении пяти патентов на умные колонки Sonos. Незаконно использованные разработки внедрили в линейку устройств Google Nest. Sonos намерена заблокировать Google продавать гаджеты.

Суд признал Google виновной в нарушении пяти патентов на умные колонки Sonos

О том, что суд вынес предварительное постановление, в котором говорится о победе разработчика умных колонок Sonos над Google, пишет TechCrunch. Согласно этому постановлению, Google нарушила пять патентов Sonos в части разработки умных колонок. 

«Судья по административным делам пришел к выводу, что все пять заявленных патентов Sonos действительны, и что Google нарушает все пять патентов», – цитирует издание главного юриста Sonos Эдди Лазаруса.

Sonos работает в сегменте умных устройств для дома с момента основания в 2002 году. Google же представила свою умную колонку Google Home в 2016 году. Это устройство вошло в линейку Google Nest.

Sonos рассчитывает в партнерстве с комиссией по международной торговле США заблокировать импорт умных колонок Google, а также других устройств. 

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Фото: Shutterstock.com

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