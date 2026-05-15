OpenAI может подать судебный иск против Apple — внедрение ChatGPT в Siri не принесло ожидаемого роста подписок

OpenAI может подать в суд на Apple из-за внедрения ChatGPT в Siri, сообщает Bloomberg. Разработчик рассчитывал на более глубокую интеграцию ИИ-модели в экосистему Apple и, как следствие, более активный рост числа платных подписчиков. В итоге сотрудничество не оправдало ожиданий OpenAI: большинство пользователей не обращались к ChatGPT через Siri — функция оказалась неудобной.

1,5 года сотрудничества не оправдали вложений в интеграцию ChatGPT в Siri

Apple добавила поддержку ChatGPT в Siri в декабре 2024 года вместе с выходом iOS 18.2. Голосовой помощник получил возможность передавать сложные запросы ChatGPT, а также использовать ИИ-модель для анализа изображений и отдельных пользовательских сценариев.

По данным Bloomberg, OpenAI рассчитывала, что партнёрство поможет увеличить число подписчиков ChatGPT Plus и расширит использование модели внутри экосистемы Apple.

Однако, как утверждают источники Bloomberg, в реальности пользователи чаще запускали отдельное приложение ChatGPT, а не обращались к сервису через Siri.

В OpenAI считают, что Apple «даже не пыталась» развивать интеграцию ChatGPT в Siri

Один из источников Bloomberg заявил, что OpenAI «сделала всё с точки зрения продукта», тогда как Apple «даже не попыталась» развивать интеграцию.

По данным агентства, OpenAI также не устроило то, насколько неудобным оказался запуск ChatGPT через Siri и другие сервисы Apple. Это, как считают в компании, ограничило вовлечённость пользователей и снизило потенциальную монетизацию партнёрства.

В OpenAI не будут предпринимать официальные шаги против Apple, пока не завершат суд с Илоном Маском

По данным агентства, юристы OpenAI вместе с внешней юридической фирмой уже изучают возможные варианты действий компании: например, досудебное уведомление о предполагаемом нарушении контракта.

Однако собеседники Bloomberg уточняют, что до завершения судебного процесса OpenAI с Илоном Маском компания вряд ли предпримет какие-либо официальные шаги. Внутри OpenAI всё ещё надеются урегулировать конфликт без суда.

Контекст

В конце апреля 2026-го стало известно, что OpenAI не выполнила собственные планы по росту аудитории и продажам. ChatGPT не смог достичь цели в 1 млрд еженедельных пользователей к началу 2026 года, а часть прогнозов по выручке оказалась сорвана. На фоне роста популярности Gemini от Google и решений Anthropic OpenAI теряет часть пользователей и усиливает опасения инвесторов по поводу окупаемости расходов на ИИ-инфраструктуру. OpenAI не смогла выполнить цели по наращиванию продаж и аудитории — это отразилось на акциях партнёров стартапа Читать

Ранее OpenAI заявляла о планах инвестировать более $1,4 трлн в ИИ-инфраструктуру. Одновременно компания добилась от Microsoft отказа от эксклюзивного права на продажу её моделей, что позволит OpenAI сотрудничать и с другими облачными платформами, включая Amazon.