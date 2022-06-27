Google зафиксировал рост запросов на пиратский Windows после ухода Microsoft

Число запросов в Google, связанных со способами активации Windows 10, увеличилось за последние 90 дней на 80–250% в зависимости от формулировки запроса, показали данные сервиса Google Trends.

В течение июня на 650% выросло число запросов на бесплатное скачивание Excel, пишет «Коммерсантъ». За последнюю неделю в сети принялись в 47 раз чаще, чем раньше, искать Windows 10 Media Creation Tool.

Проблема скачать ОС с официального сайта Microsoft возникла у россиян в конце июня, это можно было сделать только через VPN.

После начала спецоперации на Украине ряд зарубежных компаний, в том числе Microsoft, ограничили продажи товаров и оказание услуг в России. 23 июня президент Microsoft Бред Смит заявил, что корпорация будет сокращать присутствие в России до тех пор, пока не уйдет совсем.

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В «Марвел-дистрибуции» рассказали «Ъ», что новые ОС от Microsoft в коробках больше не поставляются, а текущих запасов хватит на несколько месяцев. У пользователей пока нет проблем с регистрацией и активацией продуктов, а для компаний все зависит от того, попали ли они под санкции.

В «М.Видео – Эльдорадо» газете сообщили, что на большинстве компьютеров в магазинах сети предустановлен Windows. В службе поддержки компании по Московскому региону при этом сообщили, что ни электронной, ни коробочной версии ОС нет в продаже. В «Ситилинке» и DNS товар есть на складе и в магазинах.

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