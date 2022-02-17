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Суд оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Суд Таганского района Москвы оштрафовал корпорацию Google на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Суд оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Компания оштрафована по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, максимальный штраф по этой части составляет 4 млн рублей. 

В конце года Google получила штрафов на 9 млн рублей за аналогичные правонарушения. Общая сумма штрафов за них превышает 50 млн рублей.

Ранее мировой суд в Москве назначил Google оборотный штраф в размере более чем 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации, оно вступило в силу в конце января. Эта сумма — 5% от годового оборота в России.

Оборотный штраф за те же нарушения также назначили Meta. Его сумма составила 1,9 млрд рублей.

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Фото на обложке: Unsplash

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