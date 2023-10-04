Google представила новое поколение смартфонов Pixel

Google представила новое поколение своих фирменных смартфонов Pixel. Гаджеты оснастили новым чипом и экранами нового поколения. Pixel 8 и Pixel 8 Pro стали первыми смартфонами, которые получили семилетнюю программу обновлений Android.
Google анонсировала старт продаж фирменных смартфонов Pixel нового поколения. Pixel 8 и Pixel 8 Pro компания представила на мероприятии Made By Google.
Оба гаджета оснастили экранами нового поколения Actua Display и Super Actua Displey. Также в смартфоны установили новые чипы Tensor G3 с поддержкой 8 или 12 Гб оперативной памяти и до 1 Тб физической памяти.
В Pixel 8 установлена основная камера на 50 Мп и сверхширокоугольный объектив на 12 Мп с автоматической фокусировкой, а также фронтальной камерой на 10,5 Мп. Pixel 8 Pro оснащен дополнительно телеобъективом на 48 Мп, сверхширокоугольный объектив расширен до 48 Мп.
Кроме того, Pro-версия оснащена датчиком для измерения температуры окружающих предметов.
Google внедрила в смартфоны алгоритмы искусственного интеллекта для повышения качества фото и видеосъемки. Версию Pro позже дополнят опцией Video Boost для регулировки освещения и цветокоррекции видео.
Продажи Pixel 8 и Pixel 8 Pro начнутся в октябре по цене от $699 для обычной версии и от $999 для Pro-версии.
Фото: Google
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