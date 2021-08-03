Google анонсировала новые смартфоны Pixel с собственным процессором

Google анонсировала новые смартфоны Pixel 6 на собственном процессоре Tensor. Компания не раскрыла все характеристики флагманов, уделив внимание только некоторым особенностям.

Pixel 6 и Pixel 6 Pro оснащены однокристальной системой Tensor SoC, разработанной Google. В Google не уточнили все характеристики чипсета, но отметили, что в его состав входят фирменный чип TPU для выполнения операций, связанных с машинным обучением, и процессор Titan M2, обеспечивающий аппаратную безопасность.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил, что новый процессор Tensor «на сегодняшний день является самым большим нововведением в Pixel». Он добавил, что разработка нового чипа длилась четыре года и была основана на 20-летнем опыте компании в работе с компьютерами. В компании не сообщили имя производителя чипов.

У самих смартфонов металлические корпуса со стеклянной задней поверхностью. В компании отметили, что по сборке и характеристикам устройства будут соответствовать премиальному уровню флагманов конкурентов, пишет The Verge.

Pixel 6 оснащен 6,4-дюймовым плоским экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. У него две тыльные камеры — широкоугольная с увеличенной диафрагмой по сравнению с предшествующей моделью. Pixel 6 Pro получил 6,7-дюймовый изогнутый по краям дисплей с разрешением QHD+ и частотой 120 Гц. Помимо двух основных камер, смартфон также оснащен телеобъективом с четырехкратным оптическим зумом. В дисплей обоих смартфонов встроен сканер отпечатков пальцев.

Google расскажет обо всех характеристиках смартфонов и объеявит их стоимость на презентации осенью этого года.

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Фото: Google