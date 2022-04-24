В сети появились фото официально не анонсированных Google Pixel Watch

Пожелавший остаться неизвестным источник портала Android Central предоставил редакции снимки устройства, которое было оставлено в ресторане предположительно одним из разработчиков Google. Если сопоставить внешний вид гаджета с сетевыми слухами, есть вероятность, что это рабочий прототип первых умных часов от компании — Google Pixel Watch.

Ранее различные СМИ уже говорили о том, что ожидается минималистичный дизайн с отсылкой к старинным часы с заводным механизмом. Речь также шла о скрытых кнопках на корпусе и крутящейся панели, наподобие Digital Crown у Apple Watch.

Забытое в ресторане устройство соответствует всем этим слухам.

Вместе с самим гаджетом в распоряжении Android Central оказалось фото упаковки от часов. На ней значится, что «устройство не было авторизовано в соответствии с правилами Федеральной комиссии связи и промышленности Канады и не было протестировано на соответствие правилам ЕС».

Источник портала подчеркивает: это определенно указывает, что модель предназначена только для «внутреннего тестирования и разработки», но именно поэтому вероятность того, что устройство забыл в ресторане сотрудник Google, крайне высока.

Поскольку зарядного устройства в коробке не было, остается неизвестным, как именно будет подзаряжаться гаджет и доступна ли для него беспроводная схема.

Нашедший часы читатель пишет, что плоская нижняя панель «выглядит как металл, но на ощупь – покрыта стеклом».

Не понятно также, какая все же будет установлена операционная система (включить устройство не удалось).

Предполагается, что Pixel Watch будут работать на Wear OS 3. Ожидается, что новинка будет представлена на Google I/O 2022 в мае, но большой уверенности нет: утечки о том, что умные часы «вот-вот» будут презентованы, продолжаются еще с 2016 года.

Фото на обложке: Elisha Terada / Unsplash

Фото в материале: androidcentral.com