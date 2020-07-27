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Google запустит бесплатную обучающую программу для авторов подкастов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Google вместе с общественной организацией PRX запускает обучающую программу для авторов подкастов Google Podcasts. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании. 

Google запустит бесплатную обучающую программу для авторов подкастов

В рамках программы в сентябре 2020 года стартуют международный акселератор и серия бесплатных онлайн-тренингов. Наставниками проекта выступят эксперты в индустрии подкастов и выпускники программ прошлых лет.

Участники программы пройдут онлайн-тренинги по сторителлингу, саунд-дизайну и маркетинговым способам привлечения аудитории. Еще они получат оборудование,  программное обеспечение и до $12 тысяч для развития своего подкаста.

Требования к участникам: опубликовать как минимум пять эпизодов подкаста и хорошо знать английский язык. 

Подать заявку можно до 2 августа на сайте проекта. Эксперты выберут 20 кандидатов для участия в программе.

Фото: Branislav Nenin / Shutterstock

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