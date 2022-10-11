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Google обязали выплачивать ежедневную неустойку при отказе разблокировать YouTube-канал ТНТ

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Арбитражный суд Москвы обязал корпорацию Google выплачивать холдингу «Газпром-медиа» ежедневную неустойку в случае отказа разблокировать канал ТНТ на YouTube. При этом со второй недели сумма неустойки будет удваиваться еженедельно.

Google обязали выплачивать ежедневную неустойку при отказе разблокировать YouTube-канал ТНТ

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «ГПМ Развлекательное телевидение» , которому принадлежит ТНТ, к Google и обязал компанию восстановить доступ к аккаунту на YouTube.

Во вторник суд опубликовал резолютивную часть решения, в соответствии с которым компания должна выплачивать холдингу 100 тысяч рублей в день до разблокировки канала. Начиная со второй недели сумма будет увеличиваться еженедельно.

«При этом, в течение девяти месяцев с даты вступления в законную силу судебного акта общая сумма судебной неустойки не может превышать 10 000-кратного размера ежедневно начисляемой судебной неустойки, установленной за первую неделю неисполнения судебного акта», — сказано в документе.

В случае, если требования не будут выполнены в течение девяти месяцев, неустойка будет начисляться без ограничения ее предельной суммы.

В начале месяца дочерняя компания корпорации ООО «Гугл» подала иск к Главному управлению Федеральной службы судебных приставов по Москве. В карте дела в качестве ответчика также указан руководитель межрайонного отдела, который занимается взысканиями с «Гугл» по решению суда.

Фото на обложке: Unsplash

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