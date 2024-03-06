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Google внедрила систему борьбы с выдачей вторичного контента в результатах поиска

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google внедрила систему борьбы с выдачей вторичного контента в результатах поиска. Новые алгоритмы позволят сократить выдачу 40% «бесполезных» статей, утверждают в компании.

Google внедрила систему борьбы с выдачей вторичного контента в результатах поиска

Google анонсировала новые методы борьбы со спамом и вторичным контентом в результатах поисковой выдачи. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Алгоритмы будут бороться со спамом и понижать вторичный контента в результатах поиска. Это касается в том числе материалов, которые сгенерировал искусственный интеллект.

Спамом, или вторичным контентом, в Google считают ресурсы с так называемыми контентными фермами, а также сайты с арендой части доверенного сайта, которые используются для рассылки нежелательных материалов.

По утверждению компании, новая система позволит избавиться от 40% «бесполезного» контента.

Ранее стало известно, что Google будет использовать контент Reddit для обучения своих ИИ-моделей. В рамках соглашения Google будет платить Reddit $60 млн в год.

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock

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