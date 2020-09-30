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Google призвал находящихся за границей сотрудников вернуться к концу года

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Компания Google посоветовала своим сотрудникам, уехавшим за границу на фоне ситуации с пандемией Covid-19, вернуться в США к концу года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Google призвал находящихся за границей сотрудников вернуться к концу года

Ранее из-за эпидемии коронавируса Google позволил некоторым сотрудникам выехать за границу по личным причинам и работать удаленно.

«Эта политика компании сейчас подходит к концу, но может быть открыта для пересмотра в зонах повышенного риска», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Google ситуацию не комментирует. 

По данным Bloomberg, в европейской штаб-квартире Google, которая расположена в Ирландии, многих технических сотрудников попросили вернуться в страну к концу года, отчасти по налоговым и юридическим причинам.

Google была одной из первых крупных корпораций, которые посоветовали сотрудникам работать из дома, когда в марте этого года начал распространяться коронавирус. В июле компания сообщила, что позволит сотрудникам выполнять свою работу удаленно в течение еще одного года, отказавшись от планов по повторному открытию офисов.

Другие крупные технологические компании, в том числе Facebook и Amazon, также заявили, что корпоративные сотрудники могут оставаться дома как минимум до начала 2021 года.

Фото: Benny Marty / Shutterstock

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