Минюст США предъявил обвинение гражданину Китая за кражу у Google данных о ПО для ИИ

Американский Минюст предъявил бывшего сотруднику компании Google Линвеэю Дину, известному как Леон Дин, обвинение в связи с кражей коммерческой тайны, связанной с чипами искусственного интеллекта , пишет The Verge. Инженер является гражданином Китая .

Как сообщила заместитель генпрокурора США Лиза Монако, экс-сотрудник украл у компании свыше 500 файлов, содержавший коммерческую тайну. Обвинение утверждает, что Дин одновременно работал на китайские компании, которые нацелены на достижение преимущества в области разработки ИИ.

Большинство похищенных материалов, по предварительным данным, содержало сведения о тензорных процессорах TPU Google. Их используют наряду с графическими процессорами для обучения и запуска ИИ-моделей, в том числе Gemini.

Отмечается, что в файлах содержались данные о проектах ПО для чипов TPU v4 и V6, спецификации аппаратного и программного обеспечения для графических процессоров. Их используют в центрах обработки компании. Также в материалах были проекты для рабочих нагрузок машинного обучения в дата-центрах.

Ранее разведслужбы США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании предупредили американские технологические компании о рисках кражи технологий фирмами из Китая.

Министерство юстиций утверждает, что Дин сохранял украденные файлы в своей учетной записи Google Cloud. Это продолжалось с мая 2022 года по май 2023 года.

Материалы были преобразованы в PDF, что позволяло избежать обнаружения системами безопасности.

Вместе с тем известно, что летом 2022 года компания из КНР Rongshu, которая специализируется на технологиях машинного обучения, пригласила Дина на пост технического директора. В течение пяти месяцев инженер находился в Китае, после чего основал компанию Zhisuan, которая также занимается разработками в области машинного обучения. А в декабре прошлого года Дин ушел из Google.

Минюст полагает, что Дин в декабре уже находился в Китае, но имитировал присутствие в офисе Google. Он просил другого сотрудника отсканировать его бейдж.

Теперь Дин проходит может оказаться в тюрьме сроком до 10 лет. Ему предъявили обвинение по четырем пунктам, по каждому из которых ему грозит штраф $250 тыс.

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