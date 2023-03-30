Google обвинила Microsoft в неконкурентном поведении на рынке облачных сервисов

Google обвинила Microsoft в нарушающем конкуренцию поведении на рынке облачных сервисов. С жалобой Google обратилась в антимонопольные органы Евросоюза – компания настаивает, что Microsoft использует доминирующее положение на локальном рынке.

Google обратилась в антимонопольные органы Евросоюза с жалобой в отношении Microsoft, пишет Reuters со ссылкой на вице-президента Google Амита Завери. Google обвиняет Microsoft в неконкурентном поведении на рынке облачных сервисов и использовании на нем доминирующего положения.

В частности, Google уличила Microsoft в усложнении выбора облачных сервисов для клиентов, а также построении договоров и соглашений так, чтобы этим клиентам было сложно работать с другими поставщиками облачных услуг.

Завери отметил, что позиция Google не связана с интересами компании на рынке облачных сервисов и призвал антимонопольные органы внимательно изучить ситуацию.

Google, Microsoft и Amazon являются ведущими мировыми поставщиками облачных услуг. Издание отмечает, что между ними существует сильная конкуренция, которая привлекает внимание контролирующих рынок органов.

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