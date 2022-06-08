Суд в Москве арестовал 1 млрд рублей на счетах российской «дочки» Google по искам ВГТРК

Арбитражный суд Москвы арестовал 1 млрд рублей на счетах российского подразделения Google — ООО «ГУГЛ». В качестве третьих лиц в одном из них указаны Ольга Скабеева, Евгений Попов и Аркадий Мамонтов, во втором — Владимир Соловьев.

ВГТРК потребовала восстановить доступ к своим заблокированным каналам на YouTube и взыскать судебную неустойку. В итоге суд удовлетворил требования о принятии обеспечительных мер и по каждому иску наложил арест на денежные средства и имущество ООО «ГУГЛ» на 500 млн рублей.

Ранее арбитражный суд Москвы арестовал 500 млн рублей, принадлежащих Google, по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение», которое входит в медиахолдинг «Газпром-медиа». Компания подала иск после того, как YouTube заблокировал канал телеканала «ТНТ».

Активы «дочки» Google на 500 млн рублей арестовали по решению московского арбитражного суда. Исковое заявление об этом подавала телекомпания «НТВ» из-за блокировки своего канала на YouTube.

В середине марта YouTube объявил, что будет блокировать по всему миру каналы, которые связаны с российскими медиа и получают финансирование от государства, в связи с действиями российских вооруженных сил на Украине.

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