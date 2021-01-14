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Google займётся фитнес-гаджетами: Корпорация купила Fitbit, но с условием

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Корпорация Google сообщила о покупке производителя смарт-браслетов и фитнес-трекеров Fitbit. Американской компании пришлось согласиться на условие, выдвинутое Еврокомиссией, чтобы сделка состоялась.

Google займётся фитнес-гаджетами: Корпорация купила Fitbit, но с условием

В обращении, размещённом на официально сайте Google, вице-президент корпорации Рик Остерлох заявил, что рад сообщить о закрытии сделки по приобретению Fitbit.

Он подчеркнул, что корпорация берет на себя ответственность по защите информации о здоровье пользователей и готова предоставить им возможность управлять своими данными.

Впервые о намерении приобрести Fitbit Google заявила ещё в ноябре 2019 года, однако в августе 2020 года Еврокомиссия начала расследование по этой сделке. Регулятор полагал, что покупка производителя фитнес-гаджетов укрепит позиции Google на рынках онлайн-рекламы. 

В итоге американской корпорации пришлось согласиться на условие Еврокомиссии — отказаться от использования базы данных Fitbit в рекламных целях, а также отделить базу данных пользователей производителя фитнес-трекеров от других своих сервисов, связанных с рекламой.

Фото: Afotoeu/Depositphotos

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