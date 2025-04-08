Госдума приняла закон, обязывающий авиакомпании проверять корректность данных о рейсе
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В правительстве отметили, что введение такого регулирования вызвано участившимися жалобами пассажиров в связи с предоставлением авиакомпаниями неправильной информации о вылете воздушного судна и некорректным оформлением авиабилетов, «что в последующем приводило к финансовым потерям пассажиров».
«Предусматривается установление необходимости проверки соблюдения требований по размещению информации об условиях договора конкретной воздушной перевозки, содержащейся в электронном перевозочном документе, в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, а также требований к автоматизированной системе, к базам данных, входящим в ее состав, к информационно- телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу автоматизированной системы, к ее оператору», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
- В «Аэрофлоте» ранее предложили разрешить пассажиру заключать договор перевозки на условиях овербукинга, предусматривающих право перевозчика менять условия перевозки с предоставлением пассажиру компенсации. В Минтрансе, в свою очередь, отметили, что выступают против нарушения прав россиян при отказе в обслуживании из-за овербукинга.
Фото на обложке: Evgenii Panov / Shutterstock / FOTODOM
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